«Nous sommes dans les gouvernements cantonaux, dans les exécutifs des villes, nous sommes tout à fait capables d'être représentés au Conseil fédéral, mais ce n'est pas un but en soi...» En ce premier jour de session, Adèle Thorens (Verts/VD) pèse le pour et le contre. Elle ne voudrait pas montrer trop d'intérêt à cette question depuis que la présidente des Verts suisses, sa collègue Regula Rytz (Verts/BE), a déclaré que si les écologistes remportaient les élections, ils tenteraient le Conseil fédéral et revendiqueraient le siège d'Ignazio Cassis.

«Il faut un résultat clair»

En fin de semaine dernière, les sondages ont confirmé une poussée des Verts, qui seraient dorénavant un chouïa devant le PDC (10,5% contre 10,2%). Le scénario évoluerait donc vers un changement parmi les quatre partis de la formule magique et la légitimité de la revendication de Regula Rytz: «Tout dépendra des résultats, avance prudemment la Vaudoise. Nous sommes en campagne, laissons les gens décider et nous ferons avec ce qu'ils ont décidé. Pour que cela arrive, il faudrait que le résultat soit très clair et que le bloc de droite soit affaibli d'une manière significative.»

Quatre femmes pour un carton vert»

Un résultat clair serait une forte progression au Conseil national, ainsi que l'élection de représentants au Conseils des Etats. Dans quatre cantons, des candidates sont bien placées: à Genève avec Lisa Mazzone, à Berne avec Regula Rytz, à Bâle-Campagne avec Maya Graf et dans le canton de Vaud avec Adèle Thorens.

Revoir la formule magique

Le parti socialiste viendrait en soutien dans la revendication du fauteuil fédéral: «Si les forces politiques changent, la formule magique change, estime Samuel Bendahan (PS/VD). Il est difficile d'imaginer un Conseil fédéral sans les principales forces du pays. Si les Verts dépassent le PDC, il faudra revoir cette formule, mais difficile de dire aujourd'hui, si c'est un siège UDC ou PLR qu'il faudra viser. Si le peuple élit un Parlement plus équilibré, il est légitime que le Conseil fédéral reflète cette réalité nouvelle.»

70 % d'élus de droite

Mais pour parvenir à ses fins, les Verts auront besoin davantage que le seul soutien du PS. Il devrait pouvoir compter sur les Verts libéraux, mais l'appui décisif devrait venir au centre, du PDC. Les Verts ne veulent pas attaquer le siège tenu par Viola Amherd. Pour Claude Béglé (PDC/VD), la situation devra se décanter en fonction des résultats et des personnes: «Revendiquer, c'est une chose, obtenir en est une autre. Le PS et les Verts font environ 30% et en face il y a 70% d'élus de droite. Il est vrai que la formule magique devrait donner un siège à la quatrième force politique au nom de la concordance, mais on ne peut pas forcer le vote des élus.»

Chacun en son âme et conscience

S'il estime, lui aussi, l'hypothèse d'une attaque contre le siège d'Ignazio Cassis, il faudrait que le Tessinois perde beaucoup de soutiens pour ne pas être réélu en décembre: «Il ne faut jamais oublier que chacun vote individuellement pour un conseiller fédéral en son âme et conscience. On peut envisager qu'un parti s'engage pour une personne, mais ce n'est pas une garantie absolue.» En conclusion, selon lui, la quantité d'encre que l'on va verser sur cette question est inversement proportionnelle aux probabilités que la formule magique change: «En tout cas pour cette fois, conclut-il, après on verra...»