La vice-présidente des Verts suisses, Céline Vara, se présente pour le Conseil national et le Conseil des Etats.

Le parti a désigné quatre candidats à la Chambre du peuple, soit deux femmes, Céline Vara (notre photo Keystone) et Veronika Pantillon, toutes deux députées au Grand Conseil et deux hommes, le député Fabien Fivaz et le conseiller communal à Val-de-Ruz, Roby Tschopp.

Pour la Chambre des cantons, les Verts ont choisi comme candidats Fabien Fivaz et Céline Vara. L'assemblée générale du parti a plébiscité un apparentement généralisé avec l'ensemble de la Gauche neuchâteloise, avec un sous-apparentement PopVertsSol.

Pourtant, les Verts neuchâtelois, qui ne disposent actuellement d'aucun siège au niveau fédéral, convoitent notamment le fauteuil du conseiller national popiste Denis de la Reussille. (ats/nxp)