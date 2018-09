Après les jeunes Vert'libéraux et les jeunes UDC, le parti des Verts lance le référendum contre le projet fiscal 17 qui couple une nouvelle imposition des entreprises avec un apport financier à l'AVS. Il entend se battre pour plus de justice fiscale et pas moins.

Pour le comité des Verts qui a pris la décision samedi, le projet fiscal 17 n'est qu'une copie vaguement remodelée de la réforme de l'imposition des entreprises que le peuple a rejetée il y a une année. Il engendre le dumping fiscal au détriment de la classe moyenne et provoque des pertes fiscales dans les cantons.

En outre, le projet participe à la concurrence fiscale internationale au détriment des pays du sud et de la solidarité.

Les Verts lancent le référendum avec les jeunes Verts et d'autres organisations du camp écologique et social, précisent-ils. Ils excluent la collaboration avec les organisations qui refusent le volet social avec un apport financier annuel de quelque 2 milliards de francs à l'AVS. Les Verts le soutiennent au fond, mais auraient voulu qu'il soit séparé du volet fiscal.

Contre les exportations d'armes

Par ailleurs, le comité directeur a décidé de recommander à ses délégués, qui se réuniront le 27 octobre, de soutenir l'initiative «de rectification», qui vise à interdire les exportations d'armes dans les pays en guerre civile. «La Suisse doit exporter la paix et pas la guerre», a souligné le président du groupe des Verts Balthasar Glättli, cité dans le communiqué. (ats/nxp)