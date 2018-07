Les accidents de la route génèrent à eux seuls des coûts d'environ 710 millions de francs en moyenne par an. L'année dernière, les personnes employées ou inscrites au chômage en Suisse ont déclaré plus de 832'000 accidents selon la LAA, indique mardi le Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents (SSAA). Et les remboursements correspondants ont totalisé 4,86 milliards de francs.

Le SSAA, géré par la Suva, a enregistré environ 270'000 accidents de travail ( 1% par rapport à 2016). Les accidents durant les loisirs ont quant à eux augmenté de 3% au regard de l'année précédente, à 546'000, en raison du beau temps. Plus de 50'000 sinistres étaient des accidents de la route.

Nombre stable

Au cours des derniers dix ans, le nombre d'accidents de la circulation routière est demeuré stable, malgré la hausse des véhicules immatriculés. En moyenne, ce type de sinistres a généré des frais annuels d'environ 710 millions de francs au cours des 5 dernières années. En cas de fracture lors d'un accident de la circulation, les coûts peuvent tripler. La mésaventure revient à près de 22'600 francs en moyenne, soit trois fois plus qu'un accident de ce type sans fracture, calcule le SSAA.

Du côté des indemnités journalières - versées par l'assureur en lieu et place du salaire - les coûts se voient même multipliés par quatre. Ceci vaut en particulier pour les travailleurs accidentés du secteur de la construction et de la sylviculture, pour lesquels le plâtre prolonge l'incapacité de travail. (ats/nxp)