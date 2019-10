Des militants du climat bloquent le pont Bessières à Lausanne Des militants du mouvement Extinction Rébellion bloquent le pont Bessières vendredi à Lausanne. Plusieurs d'entre eux ont été délogés par la police avant de reprendre position quelques mètres plus loin.

Le 15 mai 2020 risque d'être chaud en Suisse. En effet, les militants écolos du groupe Extinction Rebellion, qui ont récemment occupé le pont Bessières à Lausanne, planifieraient une grève à l'échelle nationale, rapporte samedi le «Blick». Des milliers de Suisses risquent donc de descendre dans la rue ce jour-là, un vendredi. Rappelons que près de 100'000 personnes se sont mobilisées pour le climat à Berne le 28 septembre dernier.

Les activistes doivent se réunir dès ce samedi pour planifier la grande grève de mai prochain à Zurich, Berne et Lausanne. Objectif: paralyser la Suisse. Mais si jusqu'ici, les jeunes se sont toujours débrouillés seuls dans leur combat, cette fois il pourrait en aller autrement. Ils souhaitent en effet faire appel aux syndicats, affirme le «Blick» qui a pu consulter un document interne. «Ce n'est qu'avec l'appui des syndicats que les travailleurs pourront être gagnés à leur cause», préconise le texte.

Dilemme chez le syndicats

Du côté des syndicats, on confirme des pourparlers mais on temporise en précisant qu'il n'y a pas encore eu de demande officielle. Le hic, c'est que cette demande les mettrait dans l'embarras. En effet, s'ils soutiennent les objectifs des jeunes activistes, difficile en revanche d'appeler à la grève dans des secteurs où sont en vigueur des conventions collectives de travail. En outre, ce geste pourrait mal passer auprès de la population. Il n'y aura donc pas de décision avant mi-novembre, au grand dam des militants écolos qui auraient voulu une réponse avant le 20 octobre, date des élections fédérales.

Rappelons que le mouvement Extinction Rebellion va organiser dès lundi des actions dans 60 villes dans le monde entier qui devraient rassembler des milliers de personnes, et notamment des actions de blocage à Londres prévues pour durer plus de deux semaines. But: forcer les gouvernements à agir contre le réchaufement climatique.