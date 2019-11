Le canal numérique doit devenir le premier choix des citoyens dans leurs contacts avec les administrations publiques. Le Conseil fédéral a adopté mercredi sa stratégie de cyberadministration pour les années 2020 à 2023.

A l'avenir, la Confédération, les cantons et les communes proposeront systématiquement des informations et des services sous forme électronique. Ils donneront la priorité aux offres numériques conviviales et adaptées aux publics cibles. L'objectif est aussi de mettre en place une identité électronique reconnue par l'Etat.

Coordination entre les niveaux de l'Etat

Les trois niveaux de l'Etat assureront des processus entièrement numériques et approfondiront leur collaboration en ce sens. Si nécessaire, ils pourront définir de nouvelles bases juridiques et organisationnelles afin de répondre aux besoins réels en matière de cyberadministration.

Confédération, cantons et communes coordonneront leurs registres. La population et les entreprises ne saisiront ainsi leurs données qu'une seule fois. Les administrations veilleront aussi à échanger leurs expériences.

La stratégie entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Mais avant cela, elle doit être signée par la Conférence des gouvernements cantonaux, le comité de l'Union des villes suisses et le comité de l'Association des communes suisses. (ats/nxp)