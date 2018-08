La réponse d’Aldi Suisse en cinq points

1. «Ces yaourts ont été exceptionnellement jetés avant la date de péremption. Le personnel a dû jeter cet article parce que la marchandise était endommagée, probablement suite à une interruption de la chaîne du froid. En conséquent, les produits en question n’ont pas pu être utilisés comme don pour des organisations caritatives».



2. «L'utilisation soigneuse des ressources est profondément enracinée chez Aldi Suisse. Elle permet une réduction des déchets alimentaires: grâce à la clarté affichée dans l’assortiment et une rotation rapide des produits. Rares sont les produits détruits en raison d’un dépassement de la date de péremption».



3. «Les articles proches de la date limite de vente mais de qualité irréprochable sont vendus à notre clientèle avec une remise allant jusqu'à 50 %, en fonction du groupe de produits et du stock restant.»



4. «Les aliments sur le point d'expirer ou présentant un défaut de forme ou d'emballage sont principalement mis à la disposition d'organisations caritatives et d'associations telles que "Schweizer Tafel", "Tischlein deck dich", "RestEssBar" et "Caritas Markt". Notre toute nouvelle filiale au centre-ville de Bienne examine actuellement la possibilité de coopérer avec une telle organisation».



5. «Les éventuels déchets résiduels qui n’ont pas trouvés preneur à prix réduit et qui n’ont pas été collectés par une organisation caritative sont remis à des exploitations agricoles ou des jardins zoologiques pour l'alimentation des animaux, voire éliminés par des installations de biogaz».