En cas de présence d’animal exotique, le Service d’incendie et de secours (SIS) est mieux préparé pour intervenir. «Si une personne n’a pas de famille ou n’est pas en état de donner des indications, nous contactons des spécialistes», dit le commandant Schumacher. Le centre ornithologique de réadaptation ou le vivarium prennent le relais, le SIS ne pouvant garder les bêtes que quelques heures. En général, on parle de serpents, oiseaux ou tortues mais «nous avons déjà géré un kangourou.»

Olivier, un Genevois de 69 ans, a eu une bonne surprise dans son malheur alors qu’il venait de faire un malaise, lundi passé. S’apercevant de la présence du chien familial, l’ambulancière dépêchée sur place s’est inquiétée illico de son bien-être et, surtout, de sa prise en charge. «Je ne savais pas qu’ils veillaient au soin des animaux. Je me suis demandé où ils l’auraient placé si j’avais été seul, et hospitalisé.»

Cela dépend du service ambulancier. Le 144 n’émet pas de directive sur le sujet. «Nous voyons avec la famille ou le voisinage. Nous ne laissons jamais un animal sans eau ni nourriture, explique Sébastien Rodriguez, responsable d’exploitation des ambulances Odier. Sinon, nous appelons la police, s’il s’agit d’un chien. Ou les pompiers, si l’animal est plus exotique.»

«Ça fait partie du métier»

Une patrouille de police, voire la brigade des chiens si l’animal est apeuré ou agressif, achemine alors le chien à la fourrière. «Nous ne sommes que les chauffeurs de l’animal, précise Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. La fourrière s’occupe de nourrir, loger et éventuellement soigner la bête.»

Le service intervenu chez Olivier privilégie les associations. «On voit au cas par cas. S’il y a un chat, on peut laisser de l’eau. Si personne ne peut s’occuper de l’animal, on appelle la SPA ou SOS chats. Même sans directive, cela fait partie du métier.» (Le Matin)