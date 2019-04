Dans certaines régions de Suisse, la journée la plus chaude a été le samedi et dans d'autres le dimanche. Cette différence s'explique par les nuages voilant le soleil. Dans l'ensemble, le week-end de Pâques a été la période la plus chaude de l'année jusqu'à présent. Le foehn devrait forcir d’ici à demain et quelques précipitations sont attendues sur la fin de la semaine.