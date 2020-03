Toute une histoire

Membre fondateur et ancien président (1983-1984) du Hockey-Club Ajoie, Hervé de Weck a retracé l'histoire d'un club officieusement fondé en 1947. Le HC Porrentruy fait sa première sortie sur l'étang de Bonfol, puis en 1948, sur l’étang Corbat, gelé deux semaines par an. Hervé de Weck détaille un match disputé devant huit cents spectateurs «dont le poids risque de causer la rupture de la glace». Les bandes n’existent pas: le champ de glace est délimité par des poutres, si bien que des joueurs terminent leur trajectoire dans le public. «Lorsqu’un puck part au diable vauvert, spectateurs, joueurs et arbitres se mettent à sa recherche», raconte Hervé de Weck. Dans une baraque, on sert du thé à la cannelle et des beignets. L'idée folle a germé de construire à Porrentruy, avec des fonds privés, une patinoire artificielle, couverte et régionale. En 1971, Charly Corbat esquisse la stratégie qui conduira à sa construction. Le chantier s'ouvre l'année suivante, sans permis de construire, alors que Porrentruy est encore une commune bernoise. La huitième patinoire couverte de Suisse est inaugurée en 1973. Le 10 mars, les membres du HC Vendlincourt font de leur club local un club régional de 2e ligue: le HC Ajoie, futur vainqueur de la Coupe de Suisse, en 2020.