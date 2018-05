Un couple a été condamné jeudi pour avoir noyé deux chiens nains dans l'Aar à Aarburg (AG). L'homme a écopé de 20 mois de prison avec sursis et une amende de 1000 francs et sa femme de 16 mois avec sursis. Ils ont été reconnus coupables de cruauté envers les animaux.

Outre la peine privative de liberté avec sursis, la femme est également punie par une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 30 francs ainsi qu'une amende de 1800 francs. Le tribunal de Zofingue a aussi retenu les dénonciations calomnieuses du couple. Il a largement suivi les réquisitoires du Ministère public.

Pression de sa femme

Les faits remontent au 18 septembre 2016. Le mari, un Portugais de 38 ans, a lesté les deux chiens de la race pinschers nains de sa femme avec des barres de fer avant de les jeter dans l'Aar. Un passant a trouvé les deux chiens morts six jours plus tard, à trois mètres de la rive. L'homme a agi sous la pression de sa femme, une Portugaise de 34 ans. Elle exigeait qu'il se débarrasse des chiens, dont elle ne supportait plus l'odeur ni les aboiements.

Le couple a dans un premier temps accusé le frère de la femme, déclarant qu'il était venu chercher les chiens et qu'il les avait noyés. Le mari a été placé provisoirement en détention préventive. Des groupes de protections des animaux ont lancé une pétition demandant «la peine la plus haute pour les assassins de chiens». Plus de 13'000 personnes l'ont signée. (ats/nxp)