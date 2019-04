La caisse-maladie Concordia annonce vendredi avoir réalisé un bénéfice «exceptionnellement élevé» en 2018, de 157 millions de francs. Association à but non lucratif, elle reversera l'intégralité de l'excédent à ses clients.

La baisse des coûts a largement contribué au résultat, entraînant un excédent de primes significatif par rapport aux prestations déboursées dans l'assurance obligatoire, relève le communiqué. La perte sur les placements financiers n'a ainsi guère porté à conséquence. Concordia remboursera à ses clients en 2019 les primes perçues en trop dans l'assurance de base, relève le communiqué. Ainsi, pour la première fois, les assurés de 22 cantons se partageront une compensation de primes s'élevant à 108 millions de francs. Cela s'ajoutera au versement en cours issu des réserves, à hauteur de 55 millions (sous réserve de l'aval de l'Office fédéral de la santé publique).

Le montant reversé est calculé séparément et dépend de l'excédent de primes encaissé dans chaque canton concerné. La somme réattribuée variera entre 50 et 610 francs par adulte.

L'assureur précise avoir économisé 328 millions de francs en 2018 grâce au contrôle des factures et à la gestion des prestations. Il comptait 632'000 clients dans l'assurance de base au 1er janvier, soit 14'000 de plus sur un an. (ats/nxp)