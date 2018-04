Au cours des dernières semaines, les attaques aux appâts piégés se sont multipliées en Suisse. Début avril, un promeneur de Lützelflüh (BE) est tombé sur un cervelas contenant deux grosses lames de cutter. Près d'un mois plus tôt, une habitante de Courtételle (JU) avait découvert des boulettes de viande contenant de la mort-aux-rats en promenant son toutou. Un chien avait alors été intoxiqué. Après avoir vomi, il avait néanmoins pu être soigné par un vétérinaire.

«C'est précisément cela qui nuit à l'image du chien»

D'après Gerald Dick, qui dirige le bureau suisse de Quatre pattes, ce type d'attaques serait en effet en hausse ces derniers temps. Il ne peut cependant pas s'exprimer avec certitude puisqu'aucune statistique n'est réalisée par l'association. Reste que son impression est également partagée par Hansueli Beer, président de la société cynologique suisse.

Pour lui, la manière dont certaines personnes s'occupent de leur chien y est pour quelque chose. «Nombreux sont ceux qui se prennent un chien en guise d'accessoire de mode ou pour se donner un genre. Et ce sont souvent ces personnes qui ne s'occupent pas correctement de leur animal. C'est précisément cela qui nuit à l'image du chien», explique-t-il à 20 Minuten.

«Plus il y a de chiens, plus le risque de conflits est élevé»

Heinz Lienhard, président de la Protection suisse des animaux, n'exclut pas non plus une baisse de la tolérance envers les chiens au sein de la population. «De nos jours, la Suisse compte plus de chiens qu'avant. Et pas tous sont dressés correctement. Plus il y a de chiens, plus le risque de conflits est élevé.»

Il pense cependant que seule une personne souffrant d'une maladie mentale est capable de confectionner de tels appâts piégés ayant pour but la mort des animaux. (Le Matin)