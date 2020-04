Les avalanches ont coûté la vie à cinq personnes durant l'hiver 2019-2020. C'est le bilan le plus bas depuis 60 ans. Toutes les victimes étaient des sportifs qui se trouvaient en terrain dangereux.

Ces dernières années, la moyenne tournait autour de 18 victimes à la fin mars, indique l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) dans un communiqué diffusé mardi. Cet hiver, seule une coulée a tué plus d'une personne. Au total 128 individus ont été emportés dans 89 avalanches.

Selon le SLF, les raisons du faible nombre de morts pourrait être dû à des conditions favorables qui ont permis la constitution d'un bon manteau neigeux en janvier. Des températures douces et des pluies répétées auraient contribué à le stabiliser.

Durant les phases les plus à risque de l'hiver, les conditions météorologiques et l'état de la neige ont en outre été peu attractifs jusqu'à haute altitude en raison de la pluie et de vents violents. (ats/nxp)