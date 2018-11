Swiss est victime d’un étrange buzz suite à un article de l’agence de presse Bloomberg, repris par bon nombre de médias anglo-saxons.

À l’origine du texte, les mystérieux problèmes de bruit dont souffrent les moteurs des avions Bombardier C Series, rebaptisés Airbus A220, avant l’atterrissage. Parfois, ils émettent un curieux boucan. Or Swiss est le principal exploitant de ces appareils: la compagnie en possède 25.

L’article concerne donc Zurich, où des riverains se plaignent. «C’est encore plus fort que le bruit des autres avions qui arrivent», jure à Bloomberg le zurichois Klaus Stöhlker.

L'avion qui ne murmure pas

L’origine du problème est un mystère. Mais Airbus et le constructeur du moteur, Pratt & Whitney, tentent de l’élucider depuis des mois. Pour l’instant en vain, manifestement.

Mais on comprend qu’ils s’en préoccupent: ces modèles étaient vantés comme particulièrement silencieux et même surnommé les Whisperjets, les avions qui murmurent. «Ce nouvel appareil n’atteint que la moitié du niveau de bruit de son prédécesseur», peut-on lire sur le site de Swiss. Raté...

Mais que vient faire le buzz dans cette histoire? Il provient d’une image employée par Bloomberg. Qui a écrit que certains ont comparé l’étonnant boucan «au cri d’une orque en rut»… La formule a fait mouche et a été reprise par de nombreux médias. On la trouve aussi maintenant au Québec, version «cri d’un épaulard en rut».

En tout cas si la comparaison est justifiée, on vous laisse découvrir dans la vidéo ci-dessous à quoi ça ressemble. Et on comprend que des riverains se plaignent!

(Le Matin)