Porter les couleurs de sa commune dès le plus jeune âge, c’est l’initiative des autorités de La Tour-de-Peilz (VD). Tout nouveau-né sur son territoire recevra désormais un petit body assurant qu’il ne crie pas, mais qu’il parle juste un peu fort...

La localité joue sur l’origine du sobriquet de ses habitants, les Boélands, qui viendrait du patois vaudois «pousser une boélée».

Les autorités affirment que cette expression signifie «parler fort, ce qui arrivait fréquemment aux bacounis, ces bateliers du Haut-Lac qui manoeuvraient les fameuses barques du Léman. Et il s’agit bien de parler fort et non de hurler. La nuance est de taille», poursuit la Municipalité dans son communiqué.

A noter tout de même que le site vaudois de référence, topio.ch, traduit pour sa part «bouéler» par crier.

La belle excuse

Il n'empêche que, ainsi équipés, les petits Boélands auront une belle excuse affichée sur la poitrine lorsqu'ils la gonfleront à bloc pour communiquer de manière un poil bruyante...

Tous les bébés nés en 2018 sur le territoire de La Tour-de-Peilz en recevront un, sachant que la démarche sera rétroactive pour ceux qui ont vu le jour depuis le début de l'année. (Le Matin)