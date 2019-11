Plus de 75 millions d'économie

Le contrôle systématique des factures des médecins et des hôpitaux par la Suva a permis d'économiser plus de 75 millions de francs en 2018. Ce montant représente près de 6,5% du total des frais de traitement des accidents pris en charge par l'assureur de Lucerne.



Au total, 2,2 millions de factures pour des prestations médicales et thérapeutiques ont été contrôlées. Plus de 290'000 factures, soit près de 12%, ont été corrigées ou refusées (160'000 en 2017), a indiqué mardi la Suva.



La plupart des factures refusées sont des factures à double, des prestations incorrectement facturées ou non assurées, ou encore des cas liquidés. Les contrôles sont effectués automatiquement grâce aux technologies numériques.