L’émission «Bienvenue chez nous» sera diffusée du 4 au 8 mars prochains, chaque jour à 18h15. Quatre duos proposeront un séjour original à un couple de clients qui distribuera des notes, comme les autres invités professionnels. C’est dans l’épisode de mercredi que tous les participants seront réunis au Bison Ranch. Lundi prochain, la semaine débutera au milieu des animaux de la savane dans un zoo en Loire-Atlantique. Mardi, ambiance zen dans une vieille ferme landaise reconvertie au yoga et au wellness. Jeudi, près de Cher, les concurrents seront hébergés dans un bootcamp sportif et militaire. Vendredi 8 mars, lors de la finale, les gérants de ces lieux insolites découvriront leurs notes.

Ses bisons sont 46 à évoluer groupés, sur une vaste parcelle de 18 hectares. À midi, «Le Matin» s'en est payé une tranche, avec des röstis. Motif: le Bison Ranch des Prés-d’Orvin (BE) participe à l’émission «Bienvenue chez nous» sur TF1, Diffusion mercredi prochain.

C'est dans le cadre d’une semaine spéciale «logements insolites» que Christian Lecomte a été contacté par la production Coyote de l'animateur Christophe Dechavanne. Pourquoi avoir contacté un des onze éleveurs suisses de bisons alors qu'ils sont le double en France? «Pour leurs fenêtres publicitaires», suppose Christian Lecomte.

Trois clous

Si son ranch des Colisses du Bas a servi de lieu de tournage pendant deux semaines, au début de l'hiver, c'est aussi et surtout pour son authenticité, loin des élevages intensifs et industriels. «Ici, on se débrouille avec deux planches et trois clous», glisse Christian Lecomte.

Pour assurer une ambiance cow-boy, Christian Lecomte a fait appel à l'association de monte western Green Valley, dont les membres ont servi de figurants, ce qui leur vaudra un repas mercredi soir, lors de la diffusion de l'émission.

Cabanes et dortoirs

Comme le veut le concept de l'émission, Christian Lecomte s'est rendu chez ses trois concurrents pour évaluer leur prestation. Son tour venu, il a accueilli ses hôtes et un couple de testeurs dans ses cabanes et son dortoir, la vocation de ses tipis étant estivale.

«Tant pis si les mouches ont dérangé mes hôtes: elles nourrissent les oiseaux!», rigole Christian Lecomte, à 1'196 mètres d'altitude. Au sud-est du Chasseral, le Bison Ranch existe depuis 1992.

Prix du lait

Voyant le domaine de son père menacé par la baisse du prix du lait, à Diesse, Christian Lecomte s'est d'abord reconverti dans le cheval avec son ancienne épouse, puis dans le bison aux Prés-d'Orvin, sur un domaine dont il est devenu propriétaire

«Mes premières bêtes ont été importées du Dakota», indique l'éleveur. Son cheptel se renouvelle au fil des naissances: «J'attends douze veaux pour ce printemps», glisse Christian Lecomte. Les adultes seront autant à être abattus pour être transformés en steak et en émincé consommés sur place ou en saucisses et en terrine mis en vente.

Sa famille

«J'aime cette montagne», dit l'éleveur qui a vu son frère opter pour la culture céréalière. Articulée autour de sa famille, une notion qu'il chérit autant que le respect, son domaine fonctionne sans l'aide aux montagnards. Mais TF1 lui a donné l'occasion d'une découverte: il a pu monter à Paris, mais aussi dormir chez ses trois concurrents français.

Pas de quoi émouvoir sa compagne Gaby, fatiguée par tout ce remue-ménage: «J'en ai marre des journalistes!», assène-t-elle en rôtissant ses röstis à la poêle tout en cuisant un steak sur la braise. Preuve que le Bison Ranch vit sans publicité... (Le Matin)