La maison de vente aux enchères Bonhams a annoncé en fin de semaine dernière une vente chic et choc qui se tiendra à Genève le 29 septembre. Celle «d’une collection privée» de 25 voitures de luxe, «supercars» ou «hypercars». Au menu, des bolides signés Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini ou encore Maserati. (Voire galerie ci-dessus)

Avec ces enchères, Bonhams espère récolter quelque 14 millions de francs. Dont peut-être plus de 6 millions pour la seule Lamborghini Veneno.

Un accord trouvé

Mais d’où sortent ces bolides de luxe? Ils avaient été saisis fin 2016 à l’aéroport de Genève et appartenaient tous à Teodorin Obiang, le fils du dictateur de Guinée-Equatoriale Teodoro Obiang Nguem. Grand amateur de luxe, Teodorin Obiang est également vice-président de son pays.

La justice genevoise suspectait une affaire de blanchiment et de gestion déloyale des intérêts publics mais le dossier s’était enlisé. En février dernier cependant, on apprenait que le dossier avait été classé et que la famille Obiang avait accepté de lâcher ses bolides si les profits finançaient un programme social en Guinée-Equatoriale. Ce sera donc le cas. (Le Matin)