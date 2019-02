Boucler des comptes avec un bénéfice 10 fois supérieur à celui prévu, chapeau Ueli Maurer! En voilà un qui sait comment engraisser la Confédération. Mais comment a-t-il pu se planter ainsi dans les quantités? Les recettes, OK, cela peut être imprévisible. Mais par quel miracle dépenser un demi-milliard de moins que budgétisé! Pour le savoir, inspectons le communiqué du département des Finances. On se rend compte que l'essentiel des millions non dépensés rentre dans la catégorie «Prévoyance sociale» (tu m'étonnes!) En regardant mieux, on s'aperçoit surtout que, dans le tableau des dépenses ci-dessous, celles-ci sont appelées, à la 3e ligne... «recettes»! Si on confond les deux, pas étonnant de se planter autant dans son budget. Monsieur Maurer, vous êtes bien sûr qu'il s'agit de 3 milliards de bénéf' et non pas de pertes? Rassurez-nous!

Michel Pralong

Marion, l'outsider favori

Le candidat du centre au Conseil d'Etat vaudois, le PDC Axel Marion, se démène pour faire entendre sa voix. Mardi à midi il était invité sur la RTS, mais quelque chose le chagrine, comme il le dit sur Facebook: «Au passage, on peut regretter une fois de plus que les médias nous servent des «favoris» et des «outsiders», ou comment créer des prophéties autoréalisatrices... » Dire qu'il suffirait de l'appeler «favori» (ou «prophète») pour qu'il gagne. Cela tient finalement à peu de choses quand on est un outsider.

Eric Felley

Grosse colère

A la suite du scandale de la «Ligue du LOL» en France, où des journalistes ont harcelé des consœurs, la spécialiste des réseaux sociaux de la RTS se lâche... Mais ne lâche pas de noms. C'est la deuxième ligue de la lie. (EF)

Sus aux mots papa maman

Pour prendre en compte les familles homoparentales, l'Assemblée nationale française a décidé de remplacer dans tous les formulaires scolaires «papa» et «maman» par «parent 1» et «parent 2». Bon, on pouvait faire plus simple: s'il y a deux papas, ils n'ont qu'à signer les deux sous «papa». Pareil pour deux mamans. Parce que les nouveaux formulaires créent une inégalité de plus: qui est le «parent 1»? Chez les couples hétéros, il y a fort à parier que les hommes signent à cet endroit. Ce que c'est macho, comme formulaire! (MP)

Pas très fleur bleue

À l'occasion de la Saint-Valentin, Interflora a publié sur Twitter une infographie sur la signification des couleurs des roses. Et le dessin accompagnant l'association rouge-blanc a beaucoup fait rire les internautes, y voyant un prétendant bien entreprenant. Si bien que la marque s'est justifiée une première fois: «Ceci est un bras». En vain. Et une seconde fois: «La main est posée sur la hanche». En revanche, l'histoire ne dit pas si le prétendant s'est fait envoyer sur les roses.

Laurent Flückiger

Elle les brexcite

Victoria Bateman, une économiste anglaise (floutée ici à droite) fait depuis quelques jours le tour des plateaux de radio et de télévision entièrement nue. Son action est d'illustrer le fait que le Brexit laissera le pays «à poil». Sauf la reine qui aura toujours son chapeau, of course. (EF)

Y a du soleil, y a du caca

Des vacances de rêve ont tourné au cauchemar. Un village du Club Med en Chine a été touché par une grosse gastro. Pour s'excuser, le Club va rembourser aux malades trois fois le montant dépensé. Sans doute pour les garder dans ses bons papiers. (MP)

(Le Matin)