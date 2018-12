Entre jeudi et vendredi, quatre départements fédéraux ont changé de mains. Avec chaque fois une remise symbolique des clés. Et des cadeaux. On vous les présente et on se permet de les juger.

Acte I: Parmelin et ses casernes

Premier département concerné, jeudi après-midi, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Guy Parmelin en a donné les clés à Viola Amherd, avec des cadeaux assez peu chatoyants. Des fleurs, ça fait toujours plaisir. Mais aussi le bouquin illustré «Casernes et places d’armes de suisse», car il n’y a rien de plus joli qu’une caserne ou une place d’armes… Et l’UDC a encore remis à la PDC une raquette de tennis qui a la particularité de ne pas en avoir: elle n’est pas signée par Federer, Wawrinka ou Bacsinszky. C’est juste une raquette de tennis.

Notre verdict: bof et rebof, M. Parmelin ne s’est pas foulé.

Acte II: Schneider-Ammann en trois dimensions

Guy Parmelin a ensuite filé récupérer les clés du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Et là, jolie surprise concoctée par Johann Schneider-Ammann: la clé est créée par une imprimante 3D. Le sortant a également offert à M. Parmelin une planche en bois en forme de vache. Qui accompagne un «panorama knife», un couteau dont la lame épouse et décrit des sommets suisses. Et encore un bouquet de fleurs en précisant qu’il était pour Mme Parmelin, qui risque de ne pas beaucoup voir son époux ces prochains temps...

Schlüsselübergabe die Zweite. Der Schlüssel für Bundesrat Parmelin zum WBF kommt passenderweise aus dem 3D-Drucker. pic.twitter.com/HS0k4ZLck1 — Keto Schumacher (@SchumacherKeto) 20 décembre 2018

Notre verdict: moderne et classieux.

Acte III: Sommaruga et son mobile

Jeudi en fin d’après-midi, c’était au tour de Simonetta Sommaruga de remettre les clés du Département fédéral de justice et police à Karin Keller-Sutter. Et de lui offrir un mobile, une œuvre d’art colorée et aérienne, symbole d’équilibre et de délicatesse. Ainsi qu’une coupe de champagne.

Notre verdict: minimaliste mais élégant. Et un peu risqué: si Mme Keller-Sutter n’aime pas le mobile et l’enlève, ça va se voir…

Acte IV: Leuthard et son piège

Dernière passation de pouvoirs, ce vendredi, Doris Leuthard a remis le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication à Simonetta Sommaruga. Avec plusieurs cadeaux amusés. Pas une clé mais deux: la seconde vient de Leon Schlumpf et ouvrirait un coffre empli de dossiers secrets. Coffre qu’elle n’a jamais trouvé, a rigolé Doris Leuthard. Puis elle a encore offert à la socialiste une plante nommée pied d’éléphant, car mieux vaut parfois avoir le cuir épais. Des fleurs. Et un jeu nommé «Labyrinth», en espérant que Mme Sommaruga «trouve toujours la sortie»... Et elles ont partagé une coupe de champagne.

Notre verdict: c’est confirmé, Guy Parmelin ne s’était pas foulé… (Le Matin)