Davantage de concurrence souhaitée pour les dispositifs médicaux

La commission de la santé publique du Conseil national veut davantage de concurrence dans le domaine des moyens et appareils médicaux. Elle a adopté par 13 voix contre 5 un projet en ce sens.



Ce projet permet de mettre en oeuvre une initiative parlementaire de la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC/AG), indiquent vendredi les services du Parlement. Le texte prévoit que les tarifs des moyens et appareils médicaux soient dorénavant négociés entre assureurs et fournisseurs et soient appliqués dans le cadre de conventions tarifaires.



La commission prône l'abandon du système actuel, qui implique la gestion de montants maximaux de remboursement pour les différents groupes de produits. Avec le nouveau système proposé, elle souhaite relancer la concurrence entre les fournisseurs et ainsi favoriser une baisse des prix.