Le chat n'approche plus ses gamelles d'eau et de nourriture. Il vomit régulièrement et souffre de fièvre ainsi que de diahrées. L'animal qui jusqu'à peu pourchassait chaque petite bestiole est désormais devenu apathique. En cause: le typhus du chat, également appelé panleucopénie féline. Il s'agit d'une maladie infectieuse, qui peut se révéler mortelle pour les petits félins.

La clinique pour petits animaux de l'Université de Zurich a récemment pris en charge l'animal malade. «Nous traitons régulièrement des chats souffrant de graves maladies infectieuses parce qu'ils n'étaient pas suffisemment bien vaccinés», confirme vendredi à «20 Minuten» Barbara Willi, à la tête du secteur d'infectiologie clinique et membre de l'association suisse pour la médecine des petits animaux. Selon elle, le taux de vaccination des chats se situe bien en-dessous des 70% à 80% visés. «De nos jours, de nombreux propriétaires pensent encore qu'il est inutile de faire vacciner son animal ou de faire les rappels de vaccin. Mais quand leur chat tombe soudainement malade, c'est le drame», raconte-t-elle.

Trop cher

Manuela Gutermann, présidente de l'association Katzenfreunde Schweiz, pense que le nombre de chats non-vaccinés est en augmentation dans notre pays: «Les cas de panleucopénie féline se multiplient.» Elle regrette que nombre de personnes pensent que leur animal est en sécurité une fois après avoir reçu les vaccins de base. Elle rappelle que certaines maladies se transmettent par les griffures et les morsures d'autres chats.

Esther Geisser, présidente de l'association de protection des animaux Network for Animal Protection (Netap), confirme: «Souvent, nous constatons que les chats déposés chez nous ne sont pas suffisamment vaccinés.» Selon elle, certaines personnes estiment tout simplement que faire vacciner son animal coûte cher. D'autres craignent que les vaccins rendent leur chat malade. Selon elle, nombre de propriétaires pensent par ailleurs que la plupart des maladies sont éradiquées. «Mais ce n'est malheureusement pas encore le cas. Pour éradiquer une maladie, il faut un taux de vaccination de plus de 70%.» (Le Matin)