Les communautés religieuses pourront reprendre leur vie communautaire et rassembler leurs fidèles dès le 28 mai, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Elles disposent ainsi d'une semaine pour préparer leurs plans de protection.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élaboré un modèle à cet effet. Les communautés devront pouvoir garantir le traçage des chaînes de transmission. L'organisateur d'une célébration devra tenir une liste de présence comprenant le nom, le prénom et le numéro de téléphone de tous les participants.

Identifier et informer les personnes présumées infectées

Sur demande, il devra transmettre la liste de présence au service cantonal compétent afin de pouvoir identifier et informer les personnes présumées infectées. La liste ne pourra pas être utilisée pour autre chose. L'organisateur devra la détruire au plus tard après quatorze jours.

L'assouplissement décidé par le gouvernement s'applique à toutes les confessions. Il était très attendu par des milliers de fidèles.

Une nouvelle étape de déconfinement devrait suivre le 8 juin. Elle devrait se traduire par la réouverture des écoles postobligatoires, des théâtre et cinémas, des jardins zoologiques et botaniques, des piscines et des remontées mécaniques. Le Conseil fédéral devrait en dire plus sur le sujet le 27 avril.

Normalisation à l'hôpital

Bonne nouvelle en attendant pour le personnel hospitalier. A partir de début juin, il sera de nouveau soumis aux horaires de travail et aux périodes de repos prévus par la loi. Le Conseil fédéral l'a décidé en raison de la normalisation de la situation dans la plupart des services hospitaliers.

Le Conseil fédéral souhaite accélérer la recherche et le développement d'un vaccin sûr et efficace afin de le mettre à la disposition de la population suisse aussi rapidement que possible. Il estime que la protection immunologique en Suisse restera faible après la première vague épidémique.

Environ 300 millions de francs pour un vaccin