Plus de 760 chamois ont péri durant l'hiver dernier en Valais. C'est deux fois plus que durant une saison hivernale clémente. Une diminution de la pression de la chasse est prévue. Elle sera en revanche accentuée sur le cerf.

Durant l'hiver 2017/2018, 765 chamois n'ont pas survécu dans le canton. Face à cette situation, le Conseil d'Etat a décidé de diminuer la pression de la chasse sur l'animal, a indiqué l'Etat du Valais jeudi dans un communiqué.

Cheptel stable

L'automne prochain, les chasseurs ne pourront pas tirer un deuxième chamois femelle (chèvre) et n'auront pas droit à un animal supplémentaire si celui qui a été abattu est trop vieux ou chétif par exemple. Le service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) part de l'idée que le nombre de chamois tirés en 2018 sera plus proche de 2500 que de 2800.

Sur l'ensemble du canton, le cheptel de chamois est stable. Mais dans la région de Conches et de Rarogne ainsi qu'entre Conthey et Savièse, il est en baisse significative. Des lignes de district franc ont été mises en place pour tenter de recréer de petites colonies, a indiqué à Keystone-ATS Peter Scheibler, chef SCPF.

Friand de bourgeons

Les cerfs en revanche subiront une plus forte pression de la chasse. Le cheptel est en augmentation «marquée», essentiellement dans le Haut-Valais, ceci malgré les bêtes abattues lors de la chasse de 2017 (2060 bêtes) et celles qui ont succombé à l'hiver dernier (353 bêtes).

Le cerf est friand de bourgeons et d'écorces. Cela entraîne des problèmes de rajeunissement des forêts, une perte de la diversité des espèces, et fragilise la fonction de protection des forêts, estime le service valaisan de la chasse. (ats/nxp)