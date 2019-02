Pour certains, la science, ce n'est pas de la tarte. Mais pour ces deux scientifiques, si! Katy Grimm et Katharine Leney travaillent toutes deux sur l'expérience ATLAS de l'accélérateur LHC du CERN, à Genève. Elles se sont rencontrées là et, expliquent-elles dans un portrait que vient de leur consacrer Simmetry elles ont découvert qu'elles avaient autre chose en commun que l'amour de la physique: celui de la pâtisserie.

Comment concilier les deux? En créant des gâteaux qui permettraient de mieux appréhender certains phénomènes scientifiques. Des M & M ont ainsi tenu lieu de quarks sur des cookies au glaçace de gluons . En brisant ces biscuits, on peut voir ce qui se passe lors d'une collision dans l'accélérateur de particules.

Les deux scientifiques ont donc lancé le compte Twitter Physics Cake, sur lequel elles montrent leurs plus beaux desserts et où d'autres amoureux de patisserie cérébrale viennent partager leurs créations. Les gâteaux les plus complexes sont souvent ceux qui suscitent le plus d'enthousiasme, mais Katy Grimm dit leur préférer ceux qui permettent aux gens de mieux comprendre la physique.Un livre est en préparation, présentant les plus belles pâtisseries, leurs recettes et les explications scientifiques qui vont avec. (Le Matin)