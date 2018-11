Les chômeurs paieront moins dès janvier pour les risques liés au décès et à l'invalidité. La cotisation, déduite de l'indemnité, passera de 1,5% à 0,25%, du salaire journalier coordonné. Le Conseil fédéral a pris mercredi cette mesure qui déchargera les personnes concernées et l'assurance de 20 millions de francs par an.

Les chômeurs assurés sont couverts contre les risques de décès et d'invalidité par l'intermédiaire de la Fondation institution supplétive LPP. La cotisation est financée pour moitié par les personnes recevant une indemnité.

La diminution des cas de décès et d'invalidité ainsi que la solidité du taux de couverture permettent de réduire le taux de cotisation, selon le Conseil fédéral. (ats/nxp)