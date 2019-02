Depuis une loi d'avril 2016, en France, un client d'une prostituée risque 1500 euros d'amende s'il se fait prendre la main dans le sac (ou ailleurs et pas que la main, du reste). Et 3750 euros le deuxième coup. En cas de récidive, donc. Ce qui fait cher la galipette. Le but est de faire fuir les clients, donc de priver la prostitution de revenus et de la faire disparaître. De nombreuses associations ont fait recours, disant que cela ne faisait que rendre encore plus précaire la vie des prostituées. C'est rejeté aujourd'hui par le conseil constitutionnel. En allant voir les brunes (ou les blondes, etc.), on risque donc toujours la prune. Et ça coûte la peau des fesses.

Michel Pralong

Les eurodéputés à poil

Ce jeudi, les eurodéputés ont voté, à quatre voix près, de publier leurs rencontres avec les lobbyistes. Transparence totale... Pour chaque texte débattu au Parlement, le président de la commission parlementaire concernée, les rapporteurs et les référents de chaque groupe parlementaire devront rendre publiques dans leurs agendas toutes les rencontres avec des lobbyistes. Magnifique, mais quelle différence avec la Suisse... Le charme de notre système de milice, c'est justement de cacher qui cherche à obtenir quoi et par quel biais.

Eric Felley

Délit de faciès

Cinq communes du Jura bernois sont dans un processus de fusion: Renan, Sonvilier, St-Imier, Cormoret et Courtelary. Si l’union se fait, a-t-il été révélé jeudi soir, la future commune se nommera Erguël. Un joli nom. Et à ceux qui pensent le contraire on rétorquera: quoi Erguël? Qu'est-ce qu'elle a Erguël?

Renaud Michiels

Droit dans le mur

L'inénarrable Kelyanne Conway, conseillère de Donald Trump,vient de commettre une gaffe. Dans un tweet, elle félicite les gardes-frontière de l'Arizona pour une grosse saisie de fentanyl, qui est une drogue. Sauf que ceux-ci ont réalisé leur coup de filet à un poste-frontière et pas au beau milieu de nulle part. Or Trump s'évertue à dire que son mur seul peut arrêter le trafic de drogue. De nombreux commentaires narquois ont remercié Kelyanne pour cette excellente argumentation anti-mur. Trump, lui, a dû lui lancer des briques.

Michel Pralong

Courants magiques dans le ciel valaisan

Des biologistes de l’Université de Berne ont capturé un aigle en Valais. Muni d’une balise GPS, il a été relâché mercredi matin sur les hauts de Saillon. Ce qui étonne c'est l'objectif révélé par «Le Nouvelliste»: «Les données récoltées aideront à trouver l’emplacement idéal pour de futures éoliennes.» Vu que les aigles ont tendance à se tenir dans les hauteurs, il faut s'attendre à voir des hélices plantées dans le ciel, qui tiennent par magie. On imagine aussi le prix du kw/h pour ce «courant des aigles». La proie étant toujours le consommateur.

Eric Felley

Si vieux et bientôt foutu!

Attention, les gourmets. Ce sel est vieux de 280 millions d'années. C'est du sel du Kalahari pour les cuisines les plus exigeantes. Mais la date de péremption est au 31 mars 2019. C'est le tout dernier moment...

Eric Felley

Ils vont refaire la bombe

On a beau dire que la présidence de Donald Trump ne va pas mener à la catastrophe, voilà en fait qu'elle risque de provoquer une guerre thermonucléaire. Les États-Unis ont annoncé qu'ils vont se retirer du traité signé avec l'URSS (et donc la Russie aujourd'hui) qui abolit l’usage des missiles terrestres d’une portée de 500 à 5500 km. Trump dit que c'est parce que Poutine ne le respecte pas. La Russie dit que c'est Trump qui le viole. Du coup, les ogives de moyenne portée risquent de refleurir. Chic alors!

Michel Pralong

(Le Matin)