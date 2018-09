Depuis 25 ans, la Fondation Théodora oeuvre en faveur des enfants hospitalisés en permettant à des docteurs Rêves de leur rendre visite. De précieux moments de rire et d'évasion pour les petits patients. Une cérémonie est prévue au CHUV ce mardi.

C'est en avril 1993 que, pour la première fois, deux de ces docteurs rendent visite à des enfants hospitalisés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. Testé plusieurs mois en pédiatrie, le projet est un succès: le 9 septembre 1993, la Fondation Théodora est créée à l'initiative des deux frères André et Jan Poulie, rappelle l'organisme dans un communiqué.

Rapidement, d'autres hôpitaux rejoignent l'aventure comme celui de Bienne (BE) ou de Sion. Vingt-cinq ans plus tard, ils sont 65 docteurs Rêves à effectuer des visites dans 35 hôpitaux et 29 institutions spécialisées en Suisse. Au total, les artistes ont réalisé plus de 1,5 million de visites individuelles en un quart de siècle.

S'évader

Pour André Poulie, qui a dû passer plusieurs mois à l'hôpital enfant et qui garde un tendre souvenir des visites de sa mère Théodora, «les visites des docteurs Rêves permettent aux petits patients de s'évader du cadre hospitalier et de retrouver leur univers enfantin fait de rire et de jeux». Dans le communiqué de presse, l'homme dit croire au pouvoir de l'imaginaire et de toute l'énergie qui en résulte.

Pour célébrer cet anniversaire, la fondation annonce deux événements. Ce samedi, une matinée festive et solidaire dans un cinéma de Lausanne avec projection d'un film, animations, petit-déjeuner et pop-corn. Et ce mardi, une cérémonie officielle au CHUV avec des représentants de l'hôpital, de la fondation et du personnel soignant. (ats/nxp)