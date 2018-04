«Nous sommes en train de rassembler des informations et d'évaluer le manque à gagner», confirme samedi à l'ats la présidente de l'association des arts et métiers de Crans-Montana Nancy Constantin, revenant sur une information du Nouvelliste. Et d'ajouter que l'association des hôteliers et celle des cafetiers en fait de même.

Chaque association déposera ensuite une demande de réparations. Les commerçants adresseront la leur à la société de remontées mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA). «Il s'agit de montrer que la décision de CMA a aussi eu un impact sur les autres acteurs économiques de la station», explique Nancy Constantin. Et de reconnaître que la démarche est «avant tout symbolique».

Journée à 5 francs

Les remontées mécaniques de Crans-Montana ont fermé mardi à la fin du service pour une durée indéterminée. La société exploitante a pris cette décision suite à l'échec des négociations avec les trois communes de la station. Le litige portait sur la redevance annuelle, 800'000 francs, négociée entre les communes et CMA. Selon CMA, une des communes a émis de nombreuses requêtes additionnelles.

Le président du conseil d'administration de CMA et les présidents des trois communes se sont rencontrés jeudi sous l'égide du conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. Un accord a pu être trouvé et les pistes ont rouvert vendredi. Pour l'occasion, la journée de ski était de 5 francs.

L'arrêt de l'exploitation a aussi interpellé l'Office fédéral des transports. Il a demandé des explications à CMA qui devra fournir des réponses d'ici lundi. (ats/nxp)