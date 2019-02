Trois communes fusionnent dans la Sarine

Les citoyens des communes fribourgeoises de Corserey, de Noréaz et de Prez-vers-Noréaz ont accepté dimanche de fusionner. La nouvelle entité, sise dans le district de la Sarine, comptera plus de 2200 habitants et s'appellera Prez.



Les trois communes se sont montrées plus ou moins enthousiastes à l'idée de se réunir. Le oui à la fusion l'a emporté à près de 95% à Corserey, à près de 58% à Noréaz et à plus de 88% à Prez-vers-Noréaz, selon les résultats publiés sur le site de l'Etat de Fribourg. La nouvelle commune devrait voir le jour le 1er janvier 2020.



Avec sa superficie de 16 km2, Prez sera la troisième plus grande commune du district de la Sarine, derrière Gibloux et Le Mouret. Les séances d'information organisées en janvier encore ont attiré un nombreux public, confirmant l'intérêt de la population pour la fusion.



Prez-vers-Noréaz est la plus peuplée des trois communes, avec 1100 habitants. Derrière apparaissent Noréaz (près de 700 habitants) et Corserey (plus de 400 habitants). La nouvelle commune disposera d'un Conseil général, alors que les trois entités constitutives fonctionnaient jusque-là avec des assemblées de citoyens.