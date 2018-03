Chaque année, c'est la même chose: à l'approche de Pâques, d'interminables colonnes de véhicules se forment à l'entrée du portail nord du Gothard. Fait étonnant: d'autres voies d'accès vers le sud sont bien moins fréquentées. Dans son édition de mercredi, Blick a donc cherché à comprendre pourquoi.

Contacté, Thomas Rohrbach, porte-parole de l'Office fédéral des routes (Ofrou), explique: «C'est le flux du trafic à l'intérieur du tunnel qui est déterminant. Nous devons éviter que des bouchons se forment à l'intérieur du Gothard.» Il précise ainsi que les bouchons ne sont pas uniquement causés par le volume de véhicules, mais également par les conducteurs qui ne roulent pas assez rapidement.

Une voiture compte simple, un camion compte triple

Depuis le grave incendie de 2001 ayant causé la mort de onze personnes, les cantons du Tessin et d'Uri, qui gèrent l'ouvrage, ont mis en place un système compte-gouttes pour limiter l'accès au tunnel. Depuis, un maximum de 1000 véhicules est autorisé à traverser le Gothard: une voiture compte simple et un camion compte triple.

Or, comme l'écrit ce mercredi le journal alémanique, seules 700 unités en moyenne s'engouffrent dans l'ouvrage parce que nombre de véhicules ne roulent pas à 80 km/h, mais plus lentement. Les «poules mouillées» qui ne cessent de freiner, causant ainsi des réactions en chaîne, sont elles aussi responsables de la situation, pousuit le quotidien. Lorsque la centrale de surveillance constate qu'un «effet accordéon» est en train de se produire, elle limite l'accès au tunnel, notamment par des feux restant plus longtemps au rouge. Conséquence: les bouchons aux entrées augmentent.

Petite consolation: lorsque les bouchons devant les deux portails sont longs, les conducteurs ont tendance à rouler à une vitesse plus constante. «La moyenne s'élève alors entre 800 et 850 unités par heure», confirme le porte-parole de l'Ofrou, qui ajoute cependant que les 1000 unités ne sont jamais atteintes.

«Peut-être dû au fait qu'il fait sombre»

Mais pourquoi les gens ne roulent-ils pas à 80 km/h ou freinent-ils soudainement sans raison apparente? Selon Uwe Ewert, psychologue de la circulation auprès du bureau de prévention des accidents, de nombreuses personnes ne sont simplement pas à l'aise dans les tunnels. «Même les personnes qui ne sont pas claustrophobes sont concernées. C'est peut-être dû au fait qu'il fait sombre ou que les tunnels leur font penser à des accidents.»

(Le Matin)