Annoncée à partir du 23 juillet, la grève des contrôleurs aériens membres du syndicat Skycontrol n'aura pas lieu au vu de la reprise du dialogue avec leur employeur Skyguide. Le mouvement aurait affecté Genève Aéroport.

La société suisse des services de la navigation aérienne Skyguide et le syndicat Skycontrol se sont rencontrés mardi sous l'égide de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) du canton de Genève, ont indiqué les deux parties dans communiqué commun. La reprise du dialogue vise à «trouver une solution commune permettant de surmonter leur différend.»

Celui-ci porte sur la nouvelle convention collective de travail (CCT) proposée par Skyguide. Elle a été signée le 10 juillet par trois des quatre syndicats de la branche, sauf Skycontrol qui exige 125 jours de repos annuels pour les contrôleurs aériens et une augmentation annuelle de salaire de 1,8% pendant trois ans, depuis 2017.

Skyguide n'entrant pas en matière, le syndicat des contrôleurs aériens de Genève et d'autres aérodromes suisses avait déposé un préavis de grève dès le 23 juillet et qui n'aura désormais pas de suites. Outre Genève Aéroport, le mouvement aurait touché les aéroports régionaux de Sion (VS), Berne, Lugano (TI), Granges (SO) et Emmen (LU) en pleines vacances d'été. (ats/Le Matin)