«Les corneilles sont très difficiles à réguler, car elles sont d’une redoutable intelligence», confie Frédéric Hoffman, chef du secteur chasse, pêche et surveillance du canton de Vaud. (Image: Etat de Vaud)

L’après-midi s’est mal terminé pour Camille, lors du dernier week-end d’avril, au parc Bertrand, à Genève. Âgée de 7 ans, la fillette courait dans l’herbe quand elle s’est fait attaquer à la tête par deux corneilles. «C’était comme dans un film de Hitchcock», assure sa maman, la voix encore tremblante. Au final, plus de peur que de mal. La petite s’en tire avec quelques hématomes.

Mais qu’est-ce qui leur a pris, à ces oiseaux? Sont-ils devenus fous? «Ce sont des choses qui arrivent parfois, répond Patrick Jacot, responsable du Centre ornithologique de réadaptation de Genthod (GE). Au printemps, lorsque les jeunes commencent à sortir du nid, les parents veillent et peuvent se montrer agressifs pour les protéger. Il faut donc éviter de s’en approcher.»

Et les humains ne sont pas seuls concernés. Il arrive que des chats trop intrépides se fassent crever les yeux.

La faune affectée

Pas de quoi, toutefois, céder à la psychose. Ce type d’accident reste rare, même si les corneilles sont en augmentation constante, en Suisse, depuis quelques années. Avec d’autres problèmes à la clé.

Notamment en ce qui concerne l’agriculture, surtout en cette période. Les champs, qui viennent d’être semés, se font dévaster par des hordes d’oiseaux noirs et croassant. «Les dégâts peuvent être assez importants. Certaines parcelles doivent même être entièrement ressemées», confie Frédéric Hofmann, chef du secteur chasse, pêche et surveillance au Département du territoire et de l’environnement du canton de Vaud. Quand ce ne sont pas les cultures, c’est la faune qui fait les frais des corneilles. «Elles font des dégâts sur les nids, souligne Patrick Jacot.

Elles adorent les œufs mais s’attaquent également aux oisillons.» Et même à des oiseaux adultes ou à d’autres jeunes animaux: écureuils, faons, lièvres... «Le problème, c’est qu’elles sont en surnombre», poursuit l’ornithologue. Y compris en ville, où elles dépècent les sacs à ordures et se montrent parfois très entreprenantes. «Il y en a qui viennent régulièrement toquer à mes fenêtres, rapporte ainsi Mélinda, secrétaire à Morges (VD). C’est assez effrayant!»

En revanche, contrairement à ce qu’on entend souvent dire, ce ne sont pas elles qui sont responsables des concerts tonitruants de croassement qui rendent fous certains quartiers, mais leur cousin, le corbeau freux, dont le nombre est aussi en progression.

Réduire la nourriture

Alors, que fait-on? «C’est excessivement difficile, assure Frédéric Hofmann. Les corneilles ont peu de prédateurs et elles sont d’une redoutable intelligence. Par conséquent, les mesures de régulation s’avèrent souvent peu efficaces (et doivent être diversifiées et continuellement répétées dans le temps).»

Ainsi, des tirs sont autorisés. Mais leurs effets demeurent souvent négligeables par rapport à l’effort consenti. «Une fois qu’on en a effectué un, sur un site, les corneilles sont capables de repérer la voiture et adoptent un comportement de méfiance.» Quant aux pièges, sous forme de cages, ils n’ont pas plus de succès. Les corneilles se laissant rarement prendre plus d’une fois…

Reste les mesures d’éloignement, notamment pour protéger les cultures: ballons à l’hélium suspendu, corneille morte suspendue au bout d’un piquet, ou encore détonations. Mais là, aussi, l’efficacité reste très temporaire.

Va-t-on donc finir sous une véritable invasion de corneilles? Frédéric Hofmann ne le pense pas. «C’est une espèce opportuniste, et omnivore, qui a su se rapprocher de l’homme pour se développer. Sa croissance est liée à l’abondance des ressources de nourriture à disposition. Par conséquent, l’une des meilleures – et seule vraie mesure efficace – pour que leur nombre diminue, serait de réduire la nourriture disponible. Notamment au niveau des déchets.»

Victime de vieilles légendes

François Turrian, directeur romand de BirdLife Suisse, est aussi d’avis qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, hormis adapter notre comportement, pour réduire le nombre de ces oiseaux.

Et il se fait leur avocat: «Il faut relativiser les problèmes dus aux corneilles. Ils restent minimes par rapport à de nombreuses autres problématiques, telles que l’agriculture intensive, la raréfaction des milieux naturels ou encore la prédation due aux chats. Ce sont des oiseaux fascinants, admirables d’intelligence. Ils sont surtout victimes de vieilles légendes et de leur couleur noire – comme c’est le cas pour de nombreux animaux dans ce cas.» (Le Matin)