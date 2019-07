Les Journées européennes du patrimoine 2019 les 14 et 15 septembre prochain s'articuleront autour du thème des couleurs. Les cantons romands, coordonnés cette année par l'Etat du Valais, proposent 93 visites, ateliers et conférences, en compagnie de spécialistes et de propriétaires.

De la polychromie affirmée aux déclinaisons monochromes, des nuances cachées aux éclats vivaces, le public sera amené à découvrir aussi bien la perception de la couleur par les sociétés anciennes, son évolution dans le patrimoine bâti ainsi que les techniques de conservation et de restauration nécessaires à leur persistance, a indiqué mercredi l'Etat du Valais dans un communiqué.

Sur l'ensemble de la Suisse, plus de 300 sites pourront être visités. Chacun pourra ainsi apprendre comment les architectes, les urbanistes, les conservateurs du patrimoine et les restaurateurs recourent sélectivement aux couleurs, afin de souligner ou de renforcer l'identité des lieux concernés.

20 millions de visiteurs

Les Journées du patrimoine sont organisées en Suisse pour la 26e fois. Il s'agit d'une initiative culturelle du Conseil de l'Europe, qui reçoit aussi le soutien de l'Union européenne. Organisées dans 50 pays d'Europe, elles attirent d'année en année près de 20 millions de visiteurs.

Les manifestations au programme sont organisées par les services d'archéologie et des monuments historiques des cantons et des villes suisses ainsi que par de nombreuses institutions se consacrant au patrimoine culturel, ou encore par des particuliers. (ats/nxp)