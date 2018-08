Les coûts résiduels des soins - qui ne sont couverts ni par l'assurance-maladie, ni par la participation de l'assuré - doivent être couverts intégralement par le canton. Le Tribunal fédéral confirme ainsi un jugement rendu par le Tribunal des assurances de St-Gall.

Le cas concernait une personne âgée qui avait séjourné en EMS de 2010 jusqu'à son décès en 2015. Le coût des soins reçus dans cette institution a donné lieu dès 2012 à un conflit avec la caisse de compensation de St-Gall qui refusait de contribuer au-delà du montant maximum prévu par le canton.

Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt publié lundi, la nouvelle réglementation sur le financement des soins entrée en vigueur en 2011 prévoit que le coût des traitements reçus en ambulatoire ou en institution et prescrits par un médecin est réparti entre l'assurance obligatoire des soins (AOS) et le patient. La part de la première est échelonnée entre 9 et 108 francs par jour alors que la participation du second est plafonnée à 21 francs 60.

Le Parlement a déjà tranché

La loi sur l'assurance-maladie (LAMal) précise que le surplus (coût résiduel) est supporté par le canton. St-Gall a mis ces montants à la charge des communes, en fixant une fourchette maximale de 12 à 254 francs par jour, selon le niveau des soins nécessaires.

Le TF admet que les cantons puissent déterminer leur devoir de financement des soins résiduels sur la base d'un tarif forfaitaire. Mais un tel barème ne les dispense pas de leur obligation de prendre en charge ces coûts s'ils viennent à dépasser les montants maximaux fixés.

Lors des débats sur le financement des soins, le Parlement a clairement prévu que les coûts résiduels devaient être supportés par les cantons, respectivement par les communes, rappelle la 2e Cour de droit social du TF à Lucerne. (arrêt 9C_446/2017 du 20 juillet 2018) (ats/nxp)