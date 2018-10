La photo est bien triste: elle montre une jeune vache, couchée sur l'asphalte avec les yeux fermés. Hampi Lehmann, un lecteur de 20 Minuten, a récemment publié le cliché sur Facebook, accompagné du message suivant: «Liese appartenait à mon voisin. Elle est morte à cause de l'aluminium.» Un peu plus bas, il demande aux internautes de ne pas jeter leurs déchets par terre.

Hémorragie interne

A en croire Hampi Lehmann, trois autres bêtes seraient mortes dans des conditions similaires la semaine dernière. «C'est une catastrophe. Les canettes en aluminium lacèrent l'estomac des vaches, qui meurent d'une hémorragie interne.»

Andreas Wyss, patron de l'association bernoise des paysans, confirme que le littering est un réel problème même en campagne. «Les vaches font partie de la famille des ruminants. C'est-à-dire qu'elles ramènent à la bouche des aliments qui ont déjà séjourné dans la panse, dans le but de les mâcher une nouvelle fois. Avec ce va-et-vient, les bouts d'aluminium découpent littéralement leur estomac.» Et d'ajouter: «Très souvent, les bouts sont si petits que les vaches ne les voient pas. Les canettes en aluminium jetées sont déchiquetées par les machines agricoles et éparpillées par terre.»

Pas de statistique

Andreas Wyss précise qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune statistique sur le nombre de bêtes qui meurent à cause du littering. Et comme les paysans ne sont pas assurés contre ce genre de cas, ils ne les signalent pas systématiquement.

Afin de rendre les citoyens attentifs au problème, certains éleveurs ont réagi en installant des panneaux pour mettre en garde le public contre son comportement irréfléchi. (Le Matin)