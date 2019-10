Exfiltré d'un refuge de Colombier (NE) pour être euthanasié, le chien Olaf continue de susciter beaucoup d'émotions sur les réseaux Cible des internautes, le vétérinaire cantonal neuchâtelois Pierre-François Gobat n'a pas le droit de s'exprimer, en vertu du secret professionnel.

Mercredi soir, un homme s'est exprimé en faveur d'Olaf, un Montagne des Pyrénées âgé de 18 mois: Laurent Cabot, fondateur du comité «Il faut sauver Olaf». Selon ce Français disposé à l'adopter, Olaf a été victime d'«agissements incompréhensibles» de la part du Service cantonal des affaires vétérinaires (Scav).

«La justice a été saisie, mais la partie est perdue», admet Laurent Cabot. Ce Français retrace son aventure: «Je me suis présenté vendredi 4 octobre 2019 au refuge du Cottendart pour faire connaissance avec le chien Olaf, équipé d'une puce française, en vue d’une adoption».

Contact excellent

Et alors? «Le contact a été excellent entre le chien et les différents membres de la famille présents ainsi qu’avec notre autre chienne», affirme Laurent Cabot. La suite: «Nous avons décidé d’adopter Olaf. Une fiche de réservation a été complétée et signée à cet effet pour venir le chercher samedi 12 octobre 2019».

Le Scav s’est opposé à l’adoption en évoquant la «dangerosité exceptionnelle» d'Olaf. «Le chien a «pincé» au refuge, ce que nous savions», commente Laurent Cabot. Le 8 octobre au matin, le refuge lui a fait savoir que le Scav a exfiltré l’animal. De quoi énerver Laurent Cabot: «Nous contestons la dangerosité de l’animal», soutient-il.

Son récit fait office de plaidoirie: «Pour avoir côtoyé l’animal longuement et de très près et l’avoir promené, l’animal ne présente manifestement aucun des troubles comportementaux caractéristiques d’un chien agressif, ni de manifestation pouvant être jugée inquiétante ou préoccupante de son comportement».

Chien castré

Selon Laurent Cabot, établi à Fegersheim (F), Olaf répondait aux ordres élémentaires. «Le chien a été castré, ce qui a pour effet de réduire les comportements agressifs», relève-t-il.

«Nous avons côtoyé longuement l'animal, l'avons promené, de très très près et nous pouvons affirmer qu'Olaf n'était pas un chien dangereux», répète Laurent Cabot, vidéos à l'appui.

«Oui, Olaf a pincé une apprentie inexpérimentée qui s'est mal occupée de lui», concède Laurent Cabot. «Cela fait-il de lui un chien à «la dangerosité exceptionnelle?», interroge-t-il en indiquant ne pas avoir trouvé trace du décès de l'animal.

Hier soir encore, il s'exprimait au présent: «Olaf est parfaitement rattrapable, sans aucun problème»...

Vincent Donzé