Un postulat accepté à la quasi-unanimité. «Le bilinguisme est un bien important et fait partie de notre Constitution. Grâce à ce label, nous pouvons le promouvoir encore plus concrètement et le mettre au centre de nos préoccupations», a promis le député Thomas Rauber (PDC), auteur de ce postulat visant à créer un label bilinguisme.

Simple à mettre en œuvre, ce label n'entraînera pas de coûts importants, a-t-il ajouté.

Pour le Conseil d'Etat, qui approuve la proposition, la demande de labellisation ne devrait se faire que sur une base volontaire. L'exécutif va maintenant se pencher de manière plus approfondie sur les incidences, notamment financières, d'une promotion de ce label au sein de l'administration cantonale. (ats/nxp)