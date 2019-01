Le lièvre a été levé par un lecteur d'«Arcinfo»: depuis l'introduction le 9 décembre dernier du nouvel horaire, la compagnie régional TransN ne permet plus aux usagers de prendre un billet national sur ses distributeurs.

Depuis le 9 décembre dernier, les distributeurs de TransN ne proposent plus de titre de transport hors de la zone Onde verte. Sur «Arcinfo», l’entreprise admet un «gros couac» et présente ses excuses à ses clients.

À un guichet

Le problème pour certains usagers de la périphérie, c'est de devoir prendre un billet à un guichet en cours de trajet, et de rater ainsi sa correspondance.

Informé par «Arcinfo», les transports publics neuchâtelois indiquent avoir proposé depuis 2013 sur tous ses automates, arrêts de bus compris, des billets pour 250 destinations nationales. Des «relations extérieures» absentes des automates depuis le 9 décembre dernier.

De Dax à Nova

En cause, un couac de communication et de coordination entre TransN et ses prestataires. TransN a changé de fournisseur, passant de Dax à Nova. Mais ce transfert a impliqué l’entreprise Scheidt-Bachmann, fabricant des distributeurs. Des relations complexes qui ont fait passer les relations nationales à la trappe.

Prévue dès le 15 janvier, la programmation du logiciel résoudra le problème en un mois, machine par machine. Dans l'intervalle, les usagers sont priés d'utiliser les guichets situés à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Les Ponts-de-Martel et Cernier. Ou à télécharger l'application Fairtiq. (Le Matin)