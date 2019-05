Devant un show aérien, on écarquille les yeux ou on se pince le nez? En apprenant qu'une patrouille des forces aériennes serait de la partie lors la célébration des dix ans de l'inscription de leur ville au patrimoine mondial de l'Unesco, deux Chaux-de-Fonnières préoccupées par le réchauffement climatique ont lancé une pétition en ligne.

Une pétition étant ouverte à tous, l'objectif de mille signatures n'est pas trop difficile à atteindre. Ce vendredi matin, la pétition était signée 700 fois. Les signataires demandent aux autorités d'annuler le survol de la métropole horlogère par des avions Pilatus.

Mauvais message

L'exhibition éclair est prévue dans deux mois, en clôture du cortège des promotions. Une prestation gratuite, entre Payerne (VD) et Beromünster (LU). Ce qui dérange, après la manifestation en faveur du climat du 6 avril dernier, c'est que ce passage adresse un mauvais message.

«Nous ne voyons pas le rapport entre l’inscription du patrimoine horloger des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds à l’Unesco et une patrouille des forces aériennes», insistent les instigatrices de la pétition. Et un signataire de renchérir: «Un label de haut vol glorifié par une patrouille qui vole bas! Drôle d'idée...».

Le 26 juin 2009, la veille de l'inscription, la patrouille suisse du ciel avait survolé La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Sur le chemin d'un meeting à Reims (F), dix Pilatus sont passés en formation serrée au-dessus de la tour Espacité, siège des autorités et de l'administration, pour saluer la population et soutenir le projet.

Pour les pétitionnaires, le passage des Pilatus «va à l’encontre des efforts d’un certain nombre d’enseignant(e)s pour sensibiliser les enfants et les adolescent(e)s aux questions environnementales». Une considération partagée par les popistes auteurs d'une interpellation à ce sujet.

«Fêter avec des fleurs»

Les autorités «à majorité de gauche» sont invitées à «faire preuve de plus de créativité et d’originalité pour marquer des anniversaires». Une signataire suggère d' «investir dans des plantons, arbres, arbustes et fleurs». La proposition la plus répandue est ainsi résumée: «On pourrait fêter avec des fleurs, non?».

Les festivités prévoient une soirée avec les Tambours du Bronx, FlexFab et Félicien LiA, le 28 juin prochain prochain aux Anciens abattoirs. La veille, le coup d’envoi des festivités liées aux dix ans de l’inscription sera donné avec une chorégraphie géante d'Eclipse VI et un feu d’artifice intitulé «Comme en 2009». (Le Matin)