Une étude PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) avait testé en 2015 plus d'un demi-million d'écoliers de 15-16 ans de 72 pays autour du monde. Les tests portaient sur la lecture, les mathématiques et les sciences. De plus, les élèves ont également répondu à des questions de contexte comme leur motivation à l'école et leur environnement social.

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié lundi une analyse comparant les données PISA de 2015 avec des résultats appliqués au élèves d'origine étrangère.

Selon cette étude, la proportion en Suisse de ces derniers qui maîtrisent les connaissances de base dans les trois disciplines est de 58%, un peu plus que la moyenne internationale (54%) et de la moyenne européenne (55%).

En comparaison, les champions de ce classement sont Singapour (91%), Macao (88%), Hong Kong (84%) et le Canada (82%). En queue de liste figurent la Tunisie, le Mexique et l'Algérie (tous trois 4%).

Motivation: bonnet d'âne pour la Suisse

En comparaison avec les 72 pays étudiés par l'OSCE, la motivation de ces filles et garçons est inférieure à la moyenne. Elles et ils sont 46% à dire «vouloir être la meilleure ou le meilleur» en tout, ou «plutôt vouloir être la meilleure ou le meilleur».

Dans cette catégorie, la Suisse est à la dernière place, la moyenne OCDE se situant à 70%, et celle de l'Union européenne (UE) à 66%. Les places d'honneur sont occupées par les pays anglo-saxons, les Emirats arabes unis, le Qatar et la République dominicaine, tous au-dessus de 80%.

En bas du tableau, on trouve presque exclusivement les pays européens. Et plus bas encore, les adolescents autochtones, dont les motivations sont nettement inférieures à celles de leurs camarades issus de l'immigration. Seuls un tiers des élèves suisses se disent «motivés».

Se sentir «à sa place» à l'école

Sur la question du sentiment d'intégration, la Suisse donne une image hétéroclite. Parmi les élèves d'origine étrangère, il sont 54% à se sentir «à leur place» à l'école (moyennes OCDE et UE 69%). Mais il faut noter ici une chute de 17 points entre 2003 et 2015.

En revanche, les adolescents immigrés sont très satisfaits de leur situation. Sur une échelle de 1 à 10, 75% d'entre eux donnent la note 7 ou plus à leur qualité de vie, alors que la moyenne internationale est d'environ 69 %. De plus, ils sont bien en dessous de la moyenne OCDE à se dire anxieux devant les tests.

L'étude compare encore la proportion de «teen-agers» dans chacun des pays concernés. Dans ce chapitre, la Suisse occupe le 6e rang sur 72 avec 52%, loin devant la moyenne OCDE (23%) et celle de l'UE (21%). (ats/nxp)