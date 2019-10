L'exécutif de la ville de Berne se déplacera la semaine prochaine à Palerme, capitale de la Sicile, en évitant de recourir à l'avion. Il utilisera d'abord le train jusqu'à Gênes, en Ligurie, puis le ferry. Le trajet prendra 20 heures.

Pas pour Greta

La décision de l'exécutif de la ville fédérale de voyager par voies terrestre et maritime n'est pas liée directement à l'influence de l'activiste pour le climat suédoise Greta Thunberg, a indiqué jeudi à Keystone-ATS le chancelier Jürg Wichtermann. Simplement l'avion ne constitue pas une option pour le gouvernement communal à majorité rose-verte.

Le temps passé en mer sera mis à profit utilement, a précisé le fonctionnaire. Il est prévu une réunion de l'exécutif durant le trajet en bateau, trajet qui sera aussi utile pour préparer le séjour italien.

Une fois par législature

En Sicile, l'exécutif de la ville de Berne rencontrera notamment le maire de Palerme, cinquième plus cité d'Italie la plus peuplée, Leoluca Orlando, qui exerce sa fonction depuis plus de 20 ans, à l'exception de quelques brèves interruptions. Il opère ce type de voyage une fois par législature.

Au terme de la semaine de séjour «officiel», chaque membre de l'exécutif de la ville fédérale rentrera en Suisse le week-end par ses propres moyens. (ats/nxp)