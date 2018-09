Près de 4000 employés de Swisscom protestent dans une pétition contre la «politique de démantèlement» au sein de l'entreprise. Ils ont déposé lundi matin avec syndicom ce texte adressé au Parlement et au Conseil fédéral.

Le syndicat des médias et de la communication syndicom dénonce dans un communiqué un environnement de travail marqué par l'incertitude et des considérations politico-financières entraînant de plus en plus de réductions de poste chez Swisscom, détenue à 51,2% par la Confédération.

Des attentes élevées de bénéfice «conduisent à des mesures d'économie exagérées et à une suppression du personnel incompréhensible».

Plusieurs demandes

Le syndicat réclame une modification de la stratégie de propriétaire du Conseil fédéral, l'assouplissement de la pression liée à la réduction des coûts et une politique durable du personnel. La pétition demande aussi que les attentes de plus-value et de rendement soient revues à la baisse.

Syndicom note l'importance pour l'entreprise de la concurrence par la qualité et l'innovation, ce qui n'est possible qu'avec du personnel motivé. La surcharge de travail et les craintes de pertes d'emploi deviennent la norme, ce qui nuit aussi à la productivité du personnel, dit-il. (ats/nxp)