Deuxième ville jurassienne, Porrentruy dispose depuis un an d'une manager, Anaïs Cuenat. Dans le bilan de son action, un point noir a été souligné par «Le Quotidien Jurassien»: depuis que le centre commercial «Esplanade-Centre» ne veut plus d'eux, les étudiants manquent d'espace pour casser la croûte à midi quand il fait froid.

L'avis adressé aux 200 étudiants habitués des lieux est clair: «Interdiction de pique niquer - Merci de votre compréhension». À midi, ces hôtes indésirables se mettaient au chaud pour consommer les produits achetés au supermarché.

Tables et bancs

Un petit local disponible était aménagé avec des tables et des bancs, mais il a vite été débordé: les élèves et les étudiants se sont installés dans les escaliers et devant certains commerces, en contrariant leur accès.

Le président des commerçants a expliqué être pris entre deux feux: approvisionner les jeunes ou secourir les commerçants «qui n'auraient plus qu'à fermer lorsque des vagues de jeunes bloquent leur entrée», selon le QJ.

Dans son habit de manager, Anaïs Cuena a convaincu dix cafetiers-restaurateurs de tolérer le pique-nique estudiantin. Seule condition: commander une boisson, avec un droit de refus les jours de forte affluence. Une tolérance appliquée avec succès depuis longtemps au «Sporting» de Bienne.

