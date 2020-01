Après six ans d'enquête, le Ministère public de Bâle-Ville a inculpé trois anciens membres de la direction et du conseil d'administration des Transports publics bâlois (BVB). Ils sont inculpés de gestion déloyale multiple dans une affaire de privilèges sans base légale et d'attributions de marché irrégulières.

Violation de plusieurs lois

La somme délictueuse incriminée est évaluée à 300'000 francs, indique mercredi le Ministère public de Bâle-Ville. L'autorité d'enquête s'était saisie du dossier en décembre 2013, suite à un rapport du Contrôle des finances du canton.

Ce rapport reprochait notamment aux dirigeants des BVB de l'époque de violer plusieurs lois et ordonnances cantonales et d'outrepasser leurs compétences. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre huit personnes. Elle l'a classée dans cinq des huit cas par manque de preuves.

Les abus du directeur

Les trois autres suspects devront eux répondre de gestion déloyale multiple devant la justice. Le Ministère public refuse de dévoiler leur identité. Dans son rapport, le Contrôle des finances avait principalement montré du doigt le directeur des BVB Jürg Baumgartner, son vice-directeur Franz Brunner et le président du conseil d'administration Martin Gudenrath.

L'instance de contrôle reprochait notamment à Jürg Baumgartner de s'être accaparé une voiture de fonction et un appartement de fonction, sans base légale. Sous sa direction, les BVB ont en outre attribué des mandats dépassant le million de francs à des entreprises sans mise au concours, ce qui est irrégulier.

Jürg Baumgartner avait démissionné peu après la sortie du rapport, deux jours après la démission du président Martin Gudenrath. Le directeur a finalement été mis à la porte avec effet immédiat après avoir été, en plus, soupçonné de harcèlement par SMS sur des collaboratrices. Son vice-recteur a été licencié peu après. (ats/nxp)