C'est reparti pour un cycle! Avant l'arrivée du printemps, les campagnols font des ravages dans les pâturages jurassiens. Les Franches-Montagnes sont en première ligne, mais une nouvelle arme sera brandie contre l'envahisseur qui mange chaque jour l'équivalent de son poids en racines: le faucon crécerelle!

Selon le constat du «Quotidien Jurassien», certaines zones agricoles sont dévastées aux Breuleux, aux Bois, au Noirmont et du côté des Communances. Pour favoriser la présence des prédateurs ailés, les ornithologues de l'association d'étude et de protection des oiseaux «Le Pélerin» poseront des nichoirs, histoire de compenser la raréfaction des sites de nidification naturels.

Piégeage et gazage

«Certains endroits sont noirs comme le tableau», à tel point que des exploitations agricoles sont en péril, selon le témoignage de Yann-David Varenne, de la «Fondation rurale interjurassienne». Étant donné la grande taille des domaines, le piégeage et le gazage sont décourageants, d'où l'idée de favoriser les prédateurs naturels.

Si un renard élimine 4 000 campagnols par an, un faucon crécerelle en supprime cinq fois plus. L'association «Parc de Doubs» qui comprend 16 communes conduit un projet global: installer des abris à hermines et, en collaboration avec «Le Pèlerin», des perchoirs à rapaces et des nichoirs à faucons crécerelles, plus utiles dans les hangars et les granges que dans les arbres.

Allié des agriculteurs

La méthode a fait ses preuves: le faucon crécerelle est l'allié des agriculteurs. «Il n'y a qu'à voir le nombre de pelotes de réjection au pied des piquets pour comprendre que ça marche», a indiqué l'ornithologue Charles Francey au «Quotidien Jurassien».

Il n'y a qu'à voir aussi les clichés du photographe animalier Stéphane Theytaz de Montfaucon, qui alimente sur Facebook la page «Regards nature» et qui, pour l'occasion, a nourri notre galerie photos.

Vincent Donzé