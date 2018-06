Les prix des toilettes publiques dans les grandes gares suisses serait-il discriminatoire? En effet, les WC-cabines destinés d'abord aux femmes coûtent 33% de plus que les pissoirs réservés exclusivement aux messieurs, relève mercredi la RTS sur son site. Tant à Genève que Lausanne, Berne ou Zurich, les femmes doivent débourser 2 francs pour faire pipi, tandis que les hommes ne paient que 1,50 franc.

Interrogés, les CFF nient toute discrimination et rappellent que les toilettes sont mixtes et gratuites dans les trains. Ils renvoient la responsabilité de ces différences de tarif aux exploitants privés qu'ils ont mandatés, soit la société zurichoise Vebego et la firme bâloise Mc Clean.

Mêmes tarifs en Allemagne

Une entreprise qui s'occupe aussi de WC en Allemagne. Or, sur sa page internet, elle l'inscrit clairement: WC-cabine ou pissoirs, les prix sont les mêmes. Interrogée par la RTS, Mc Clean n'a pas souhaité s'expliquer. Quant à Vebego, elle a juste indiqué que la police des prix n'avait pas été élaboré par ses soins.

Pour la conseillère nationale socialiste Rebecca Ruiz, cette différence de prix est bel et bien un cas de discrimination, «de la même manière que la 'taxe rose' qui existe en Suisse». La Vaudoise rappelle ainsi les tarifs différents pour les mousses à raser, les rasoirs ou les parfums quand ces produits s'adressent aux femmes, ou encore la TVA trop élevée pour les produits exclusivement féminins, comme les serviettes hygiéniques ou les tampons.

Pour rappel, l'ex-conseiller national socialiste vaudois Jean Christophe Schwaab avait déposé en 2016 un postulat pour que le Conseil fédéral examine l'existence d'une taxe rose en Suisse. Sa demande avait été rejetée, Berne estimant que le respect des pratiques commerciales, notamment l'affichage clair des prix, suffisait. Le gouvernement avait ajouté que parfois la différence de prix pouvait se justifier.

Quant au taux de TVA plus élevé pour les produits féminins, la RTS rappelle que le National a balayé en février dernier une motion d'un parlementaire socialiste qui s'étonnait que les serviettes hygiéniques soient davantage taxées que la litière pour chat.

