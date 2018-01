Si les filles ont souvent des meilleurs résultats scolaires que les garçons, les femmes font moins souvent carrière que les hommes. L'arrivée d'enfants est un frein, tout comme le choix de la profession.

Les chiffres sont éloquents: dans les directions des 100 plus grandes entreprises de Suisse, la part des femmes ne se monte qu'à 8%. Dans les administrations publiques, la situation est un peu meilleure avec 14% de femmes occupant des positions dirigeantes. Selon une étude du spécialiste du recrutement Guido Schilling, la part des femmes dans les conseils d'administration atteignait 17% en 2016. Depuis 20 ans, la part des femmes qui occupent une fonction hiérarchique de cadre ou dirigeante reste bloquée à un tiers, selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Sans surprise, les femmes sans enfants font plus facilement carrière, explique la sociologue zurichoise Katja Rost. Selon elle, les femmes peuvent certes gravir les échelons professionnels et avoir une famille, mais souvent au détriment d'une vie privée.

Temps partiel féminin

En Suisse, pour concilier vie professionnelle et familiale, 80% des mères travaillent à temps partiel. Ce modèle de travail est d'ailleurs typiquement féminin. Environ 60% des femmes travaillent à temps partiel en Suisse, contre 17% des hommes.

Selon l'OFS, la part de la gent féminine qui réduit son pensum à moins de 50%, se monte à un bon quart, contre seulement 6% des employés masculins. Le temps partiel signifie souvent une plus grande précarité des conditions de travail et une plus mauvaise couverture sociale. Et surtout de plus faibles possibilités de formation continue et de chances de carrière.

La sous-représentation de la gent féminine dans les postes de cadres est due à la faible proportion d'hommes travaillant à temps partiel, estime le leader mondial du travail temporaire Adecco. Les femmes s'occupent déjà de la gestion familiale la plupart du temps et c'est pourquoi elles s'intéressent à des postes à temps partiel, avec des fonctions non dirigeantes.

Choix de profession

A l'échelon national, il manque en Suisse des structures d'accueil accessibles et avec des horaires compatibles avec les exigences professionnelles. Adecco est convaincu que la pénurie imminente de main-d'oeuvre qualifiée va engendrer une amélioration des conditions cadre pour les parents qui travaillent.

La situation des femmes peine toutefois à s'améliorer. Dans une récente interview, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga estime que si le rythme se poursuit, la parité entre hommes et femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en Suisse ne s'atteindra qu'en 2150.

L'affirmation, selon laquelle un poste de cadre n'est pas possible à temps partiel, a la vie dure. La conseillère fédérale plaide pour que les mères et les pères aient un vrai choix pour organiser leur vie privée et professionnelle. Actuellement, quatre pères sur cinq avec des enfants en bas âge travaillent à 100%.

Selon l'OFS, avec un niveau de formation similaire, les femmes ont généralement une situation professionnelle plus basse. Il faut aussi agir sur le plan du choix de la profession de la gent féminine. Les hommes choisissent des études avec plus de prestige et avec des meilleures perspectives de salaires, explique Stefan Wolter, directeur du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation. (ats/nxp)