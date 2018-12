Les fêtes de fin d'année riment pour de nombreux Suisses avec fondue chinoise. Et malheureusement aussi avec une augmentation des maladies diarrhéiques. Quelques règles d'hygiène simples permettent de savourer en toute sécurité ce plat et d'autres.

Règle de base: viande crue et viande cuite ne doivent pas entrer en contact, rappelle l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Il faut toujours utiliser des planches à découper, des ustensiles et des assiettes différents pour la viande crue et les autres aliments.

Durant le repas, il est également important de respecter ce principe: une assiette pour la viande crue et une seconde pour la viande cuite, les sauces et les accompagnements. Attention aussi à bien cuire les morceaux, en particulier le poulet. (ats/nxp)